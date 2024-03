Usa-Iraq: Blinken vede omologo, focus su cooperazione anche nella sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Washington il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, con cui ha discusso il futuro della cooperazione bilaterale nel campo della sicurezza, dell’economia e della diplomazia. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso i preparativi per la prossima riunione del comitato congiunto Usa-Iraq e l’imminente visita a Washington del primo ministro Mohammed Shia al Sudani, che incontrerà il presidente Joe Biden alla Casa Bianca il 15 aprile. Particolare attenzione è stata dedicata a temi come l’indipendenza energetica dell’Iraq e il sostegno internazionale alla stabilità, alla sicurezza e alla sovranità del Paese. (Was)