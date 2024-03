© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al Sud non solo perchè è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera e internazionale”. Lo afferma la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nella puntata di “Di Martedì” in onda questa sera su La7. (Rin)