Venezuela: Casa Bianca, preoccupati per esclusione dei candidati dell’opposizione

- Gli Stati Uniti sono preoccupati per la decisione delle autorità venezuelane, che hanno bloccato la registrazione dei candidati dell’opposizione. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Stiamo lavorando con la comunità internazionale per garantire l’organizzazione di elezioni libere e trasparenti, con la partecipazione di tutti i candidati che intendono registrarsi: i cittadini devono poter scegliere la propria leadership”, ha detto. (segue) (Was)