Venezuela: Casa Bianca, preoccupati per esclusione dei candidati dell’opposizione (5)

- Di certo, la giornata apre nuovi problemi per le opposizioni che, dopo anni di distinguo interni, spesso politicamente sanguinosi, avevano trovato una sintesi grazie proprio alla candidatura di Yoris. “La Piattaforma unitaria è riunita”, spiegava Yoris alla “Cnn” mentre il Cne andava verso la chiusura delle iscrizioni. “C’è anche Maria Corina Machado e ci sono forti discussioni sulla sostituzione del mio nome. Una sostituzione che ha un grave problema perché si nota lontano un miglio che il problema è che io sia stata delegata da Maria Corina. La discussione è sulla possibilità di scegliere una persona che sia accettata dal regime”, ha detto la accademica riconoscendo che “alcuni partiti della Piattaforma dicono che non accetteranno un nome diverso dal mio”. E in definitiva, “se si arrivasse a rompere l’unità che abbiamo avuto sin qui attorno alla mia candidatura, ci sarebbero gravi danni per il Paese”, ha chiosato. (Was)