Tim: Mimit-ministero Lavoro, verso piano riqualificazione professionale lavoratori call center per digitalizzare Pa (2)

24 luglio 2021

- “Credo quella di oggi sia una giornata particolarmente importante, perché grazie al confronto che abbiamo fatto - anche con la partecipazione tutte le Regioni interessate - si può individuare una linea pilota per accompagnare verso la riconversione professionale questi lavoratori in un’attività molto importante, significativa e utile al Paese, che è quella della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. È un obiettivo sfidante ed è necessario fare il massimo sforzo affinché questo progetto pilota funzioni e possa tracciare una strada per salvaguardare coloro che lavorano all'interno di questo comparto”, ha dichiarato Urso durante il tavolo. “La tecnologia può essere un valido supporto all’attività principale che dev’essere svolta da lavoratrici e lavoratori. Questo comporta anche aprirsi a processi di riconversione, riqualificazione e formazione finalizzati alla salvaguardia del lavoro e delle competenze. Un percorso che può inoltre contribuire a una missione importante come la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Un modello da applicare in sinergia con tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle Regioni”, ha dichiarato il ministro Calderone. (Com)