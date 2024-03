Fosse Ardeatine: Baglio (Pd), profonda emozione per Assemblea capitolina a Mausoleo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata una giornata "di profonda emozione. Per la prima volta l'Assemblea capitolina si è riunita all'interno del Mausoleo delle Fosse Ardeatine, in occasione degli 80 anni dall'eccidio". Lo scrive sui social network la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Valeria Baglio. "Una mattinata intensa, in cui tutte le forze politiche hanno reso omaggio alle vittime, ripercorso e condannato gli orrori di quella strage e del nazifascismo, senza alcuna distinzione - aggiunge -. Vorrei però sottolineare la cosa più bella: la grandissima partecipazione delle studentesse e degli studenti delle scuola di Roma. Ragazze e ragazzi hanno marciato, sotto la pioggia, da Garbatella alle Fosse Ardeatine. Portavano chi fiori rossi, chi bandiere della pace, chi uno striscione con su scritto: 335 semi che germogliano ancora. Insieme a loro i rappresentanti dell'Anpi. Si sono soffermati sulle tombe dei martiri, hanno suonato il silenzio, hanno ascoltato i loro insegnanti parlare di quei fatti tragici, della Resistenza e del valore della Memoria. È una generazione matura e sorprendente. Grazie a tutte e tutti loro, ai docenti e ai dirigenti scolastici. E grazie alle donne e agli uomini della Polizia Locale e della Protezione civile che come sempre hanno prestato con generosità la loro opera in un momento importante per Roma e per la sua storia. Roma non dimentica". (Rer)