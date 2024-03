Venezuela: Uruguay dice che il processo elettorale si è "distorto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela si sta consolidando "come una dittatura" e il processo elettorale nel Paese si è "distorto" completamente. Lo ha detto il ministro degli Esteri dell'Uruguay, Omar Paganini, in una conferenza stampa nella sede del ministero. Paganini ha enfatizzato come si siano "confermati i peggiori pronostici", dopo l'inabilitazione di Maria Corina Machado e la mancata iscrizione di Corina Yoris al registro dei candidati presso il Consiglio nazionale elettorale (Cne). (segue) (Vec)