Venezuela: Uruguay dice che il processo elettorale si è "distorto" (3)

- L’aspirazione di un cambio di governo dopo 25 anni di “chavismo”, secondo i sondaggi auspicato da un’ampia maggioranza dei venezuelani, sembra ora potersi concretizzare solo in alcune, limitate scelte. I sondaggi dicono che Maduro, ad oggi, gode circa del 20 per cento dei favori dell’elettorato, una cifra che però può rivelarsi vincente con alto astensionismo o poca compattezza sulla proposta alternativa. La prima opzione è quella di Manuel Rosales, oppositore di lungo corso, già governatore dello stato petrolifero di Zulia e candidato presidenziale sconfitto da Hugo Chavez nel 2006. Il suo nome è stato iscritto da Un Nuevo Tiempo (Unt), la seconda forza anti-governtiva di peso ammessa alle urne, e verrà sostenuto da Fuerza Vecinal, un movimento civico di recente formazione, che porta con sé un patrimonio di amministratori locali guidati da una bussola politica non necessariamente critica verso il potere centrale. Gran parte del successo di Rosales dipenderà dal tipo di intesa che potrà raggiungere con Machado: negli ultimi anni i due hanno rappresentato due modelli parzialmente diversi di opposizione, con la seconda decisamente più intransigente del primo. Rosales non aveva preso parte attiva alle primarie, ma una volta chiuse quelle urne aveva comunque promesso sostegno alla vincitrice. (segue) (Vec)