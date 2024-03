Cultura: alla terza edizione Premio Campiello Junior vincono Angelo Petrosino e Daniela Palumbo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I libri premiati hanno ottenuto rispettivamente 67 voti su 112 e 75 su 113 (di cui 1 bianca) espressi dalle due Giurie Popolari dedicate, ciascuna composta da 120 ragazzi provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’estero grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale. Ad avere l’ultima parola sulla scelta dei vincitori sono stati, quindi, i ragazzi dell’ultimo anno delle scuole primarie per la categoria 7-10 anni e del triennio delle scuole secondarie di primo grado per la categoria 11-14 anni. Al secondo posto per la categoria 7-10 anni, si è classificato Fabrizio Silei “Il Grande Discorso di Cocco Tartaglia” (Emme Edizioni) con 25 voti, al terzo posto Elisa Ruotolo “Il lungo inverno di Ugo SInger” (Bompiani) con 20 voti. Per la categoria 11-14 anni, invece, Alice Keller con il libro “Fuori è quasi buio” (Risma Editore) si aggiudica 22 voti, mentre Andrea Molesini con il libro “Storia del pirata col mal di denti e del drago senza fuoco ” (HarperCollins Italia) ne ottiene 15.La finale, condotta da Valentina De Poli, per undici anni direttrice di Topolino, insieme all’autore e registaDavide Stefanato, è stata accompagnata dalle letture dell’attore Piergiorgio Piccoli. I vincitori saranno celebrati sabato 21 settembre durante la Cerimonia di Premiazione del Campiello 2024 che si terrà al Teatro La Fenice di Venezia. Protagonisti della mattinata sono stati gli autori finalisti delle due categorie in gara e alcuni componenti della Giuria di Selezione del Premio, composta da: Pino Boero, già professore ordinario di Letteratura per l'infanzia dell’Università di Genova e Presidente di Giuria, Chiara Lagani, attrice e drammaturga, Michela Possamai, docente presso l’Università IUSVE di Venezia, già membro del Comitato Tecnico del Campiello Giovani e David Tolin, libraio e membro del direttivo di ALIR. (segue) (Com)