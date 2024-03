Cultura: alla terza edizione Premio Campiello Junior vincono Angelo Petrosino e Daniela Palumbo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono intervenuti, inoltre, Giacomo Possamai, Sindaco di Vicenza, Lara Bisin, Vicepresidente di Confindustria Vicenza, Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e Antonio Calabrò, Direttore della Fondazione Pirelli. Enrico Carraro, Presidente della Fondazione il Campiello ha dichiarato: “Il Campiello Junior rappresenta un altro importante tassello nella filiera di divulgazione della cultura di cui il Premio si occupa da sempre. Un progetto che rinsalda il legame tra mondo imprenditoriale e cultura, investendo nella formazione dei bambini e dei ragazzi, le future generazioni di cittadini. La città di Vicenza ha accolto con grande entusiasmo la finale di questa edizione fornendo un contesto affascinante grazie al suo patrimonio artistico e culturale. Ringrazio Pirelli e Fondazione Pirelli per la sempre preziosa collaborazione nella realizzazione di questo riconoscimento che valorizza chi, con il talento e la creatività, si occupa anche della formazione dei nostri figli". Pino Boero, Presidente della Giuria di Selezione, ha aggiunto: “L’ottima qualità dei testi presentati e ammessi alla selezione dimostra l’acquisita autorevolezza del Premio e indica ancora una volta le potenzialità della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza: divertire ed educare nello stesso tempo non è una contraddizione ma è una possibilità perché nei libri fantasia e razionalità viaggiano insieme; di questo si sono accorti i giovani giurati che hanno svolto con piacere e intelligenza l’impegnativo compito della scelta dei vincitori e hanno confermato che l’attenzione e il coinvolgimento delle giovani generazioni voluto da Fondazione Il Campiello, Pirelli e Fondazione Pirelli è la scelta giusta, capace di guardare al futuro.” (Com)