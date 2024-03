Rai Way: Cecatto, disponibili a consolidamento con Ei Towers ma fare chiarezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Piano industriale vogliamo realizzare una Rai Way “che sia più grande, diversificata, digitale, con migliori prospettive di crescita e più efficiente”, ha aggiunto Cecatto, rimarcando che il Piano “rimane valido in ogni scenario”. Rai Way punta a rafforzare il proprio ruolo nella distribuzione media e nelle infrastrutture digitali: il business tradizionale continua ad offrire opportunità di crescita, laddove la diversificazione consentirà un ulteriore sviluppo nel medio-lungo termine. La flessibilità finanziaria della società permetterà non solo di continuare a garantire un’adeguata remunerazione degli azionisti ma di perseguire la crescita per linee esterne quale pilastro della strategia, sia come strumento per ottenere sinergie industriali, aumentando l’efficienza e la generazione di cassa del business tradizionale, sia come acceleratore del time-to-market delle nuove iniziative. I principali obiettivi al 2027 sono: ricavi core a 316 milioni di euro, in aumento del 3,8 per cento su base annua; margine operativo lordo (Ebitda) adjusted pari a 207 milioni di euro, in crescita del 3,5 per cento; utile netto a 92 milioni di euro, in aumento dell’1,4 per cento. “Riteniamo che questo Piano industriale indirizzi le leve idonee a far emergere il reale valore della società”, è il commento dell’Amministratore delegato di Rai Way, Roberto Cecatto. “I benefici andranno anche oltre le crescite stimate per il 2027, garantendo sostenibilità e sviluppo nel lungo termine. Ci impegniamo per una Rai Way che – pur mantenendo le proprie prerogative – al termine del Piano sia più grande, più diversificata, con migliori prospettive di crescita e più efficiente. La strada e le priorità sono chiare. Sempre nel rispetto della disciplina operativa e finanziaria, il focus e il nostro impegno passano ora sull’execution”. (segue) (Rin)