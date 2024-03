Rai Way: Cecatto, disponibili a consolidamento con Ei Towers ma fare chiarezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I risultati del 2023 hanno pienamente rispettato le previsioni, che erano state progressivamente aumentate nel corso dell’anno. Indicizzazione all’inflazione, contributo delle reti broadcast regionali e attento controllo dei costi hanno spinto l’Adjusted Ebitda ad una crescita del 19,4 per cento e portato la generazione di cassa ricorrente a 114 milioni di euro. Ed ancor più importante, oggi abbiamo approvato il Piano per i prossimi quattro anni. Un percorso industriale chiaro che, oltre a cogliere ulteriori opportunità nei business tradizionali, definisce un’evoluzione del posizionamento di Rai Way sinergica con asset e competenze societarie. L’infrastruttura che stiamo sviluppando – moderna, integrata ed interconnessa - sta riscuotendo l’interesse dei clienti impegnati nel processo di transizione digitale”, ha concluso. Rai Way chiude inoltre l’esercizio 2023 con un utile netto pari a 86,7 milioni di euro, in aumento del 17,7 per cento sul 2022. I ricavi core si attestano a 271,9 milioni di euro, in crescita del 10,8 per cento su base annua, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è di 180,3 milioni di euro, in aumento del 19,4 per cento. Gli investimenti nel 2023 sono pari a 62,2 milioni di euro (80,2 milioni al 31 dicembre 2022) e l’indebitamento finanziario netto è di 104,9 milioni di euro, rispetto ai 105 milioni dell’anno precedente. È stato infine proposto un dividendo di 32,22 centesimi per azione, corrispondente ad un valore complessivo sostanzialmente in linea con l’utile netto 2023. (Rin)