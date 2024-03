Roma: Smeriglio (Avs), Meloni reprime proteste in modo violento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alle tensioni tra studenti e forze dell’ordine durante l’occupazione del rettorato dell’Università La Sapienza di Roma, "spiace constatare che la premier Meloni non riesca a far altro che a reprimere le proteste in maniera intimidatoria e violenta. Insomma, tutto il contrario di quanto promesso nel giorno del suo insediamento, quando disse ai ragazzi 'contestatemi'". Lo ha detto l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio nel corso della trasmissione televisiva "Tagadà" su La7. "C'è una parte importante della nuova generazione che si sta mobilitando su questioni fondamentali per il loro futuro, ed anche per il nostro: la crisi ambientale e sociale, la guerra, la pace, l'oppressione dei popoli - ha aggiunto -. E' un fatto molto importante che va accettato così come va accolta la dialettica forte che ci propongono. E invece questo governo cosa fa? Tira fuori il manganello facile e non prende sul serio le questioni legittime proposte dai ragazzi e dalle ragazze che occupano, prima tra tutti quella del riarmo: il nostro Paese si sta spendendo, in prima linea, nella corsa al riarmo dei Paesi belligeranti. Il discrimine è sempre lo stesso: ambiamo alla Pace oppure ci accodiamo ai venti di guerra che, forti, soffiano sui nostri Paesi? Io credo che le domande degli studenti e delle studentesse siano più che pertinenti", ha concluso Smeriglio. (Rin)