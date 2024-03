Cultura: Calabrò, in cresicta i piccoli lettori, molte richieste al Campiello Junior

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crescono i piccoli lettori in Italia. Secondo i dati di Aie-Pepe Research che fanno riferimento ai primi mesi del 2023, il 96 per cento di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 4 e i 14 anni hanno letto almeno un libro non scolastico negli ultimi dodici mesi, contro il 75 per cento del 2018. “Sono molti i dati di lettura per bambini e ragazzi in crescita. Aumenta il numero di libri, scrittori e i libri illustrati per i più piccoli. Se da piccoli sono stati abituati ad avere i libri come oggetto nell’universo delle cose quotidiane, che sta dentro i giocattoli, leggere è naturale. E, se c’è uno spazio attrezzato vuol dire che c’è un mercato, se c’è un mercato vuol dire che c’è una buona abitudine. Per il premio, ci arrivano un sacco di segnalazioni”. Con queste parole Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, che a “Nova” racconta una tendenza in crescita della letteratura tra i più piccoli, in occasione della terza edizione del Campiello Junior, il riconoscimento letterario nato dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello, Pirelli e la Fondazione Pirelli per opere italiane di narrativa e poesia che premia due categorie specifiche: quella dedicata ai bambini tra i 7 e i 10 anni e quella per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, in corso oggi presso il Teatro Comunale di Vicenza, grazie alla collaborazione con il Comune di Vicenza, che ha reso disponibile questa suggestiva e storica location, e al supporto di Confindustria Vicenza. (segue) (Rem)