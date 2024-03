Cultura: Calabrò, in cresicta i piccoli lettori, molte richieste al Campiello Junior (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calabrò ha posto attenzione anche agli strumenti per abituare i più piccoli ad avere famigliarità con i libri, perché “ci sono. Se guardo l’andamento delle abitudini si torna anche alla carta”. Un inversione di tendenza singolare, data la spinta allo sviluppo tecnologico e digitale caratterizzante dell’attuale scenario storico. “Il target dei più piccoli è cambiato con l’abitudine della lettura e così anche lo scrivere a mano. La scrittura ferma i pensieri molto più di una tastiera. Perché devi sintetizzare”. Calabrò dedica al concetto del libro uno sguardo su più livelli, dal contenuto alla materia, e così il libro diventa “un oggetto tra le mani che devi usare” per i più piccoli. Loro sono naturalmente digitali e si muovono con disinvoltura in quel mondo. Ma piace anche leggere libri. Per i bambini stanno dentro i giocattoli” osserva Calabrò. I libri, appunto, sono belli per i bambini e loro imparano toccando”. Da un punto di vista del contenuto, i libri “sono storie di colori e fantasie, ma anche di personaggi che restano nel tempo. Leggere non è un obbligo ma un piacere. Se abitui i bambini a giocare, lo fanno”. (segue) (Rem)