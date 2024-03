Cultura: Calabrò, in cresicta i piccoli lettori, molte richieste al Campiello Junior (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’abitudine è sempre più presente nella quotidianità dei più piccoli. Complice del successo le biblioteche, le scuole e le stesse famiglie. Si tratta di “un cambio di tendenza minoritario” confessa Calabrò, però “può crescere”. E come suggerisce lui stesso, potrebbero crescere “biblioteche del Comune collegate con quelle delle aziende, quelle presenti in centri sportivi e centri per anziani. Bisogna lavorare per rendere sempre di più il libro un oggetto della vita quotidiana. E la biblioteca un centro di aggregazione”. E se è vero che i più piccoli di oggi sono nativi digitali, “accanto agli strumenti digitali dovrebbero esserci i libri, cose di carta o l’abitudine di leggere ad alta voce i libri nelle scuole. Nelle famiglie: bisogna comprare i libri” mette in chiaro Calabrò. Anche gli scrittori per libri per bambini aumentano e si deve essere capaci di scegliere parole cariche di senso e comprensibili. Le parole, non dimentichiamolo, costringono alla riflessione”. La parola scritta “ampia gli spazi della fantasia”. Perché i libri sono ricchi di immagini, oltre che di parole accuratamente selezionate. E così “anche un’immagine stampata bene sul libro ma racconta di cosa si sta parlando. Parola scritta, immagine riprodotta come la musica ascoltata sono ciò che mette a contatto con il racconto una quotidianità ricca di emozioni e sensazioni. E dentro tutto questo, la parola scritta ha uno spazio importante”. Infine, Calabrò torna sul premio, il Campiello Junior 2024: “Siamo felici di sostenere il premio, perché leggere migliora la qualità della vita e leggendo migliora il senso fin da piccoli di far parte di una comunità. I libri abituano alla diversità tra le persone. Se si incentiva lo sguardo verso l’altro, si migliora la qualità della vita comune” chiosa il direttore della Fondazione Pirelli. (Rem)