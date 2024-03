Vietnam: ministro Esteri Son, dimissioni presidente non cambiano politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni del presidente del Vietnam Vo Van Thuong, rassegnate la scorsa settimana, non sono destinate a cambiare la politica estera del Paese del sud-est asiatico. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Bui Thanh Son in un intervento al Brookings Institution di Washington, nel quadro di una visita negli Stati Uniti. Il Vietnam, ha spiegato Son, è nel pieno di una campagna anti-corruzione che è stata accolta con favore dalla comunità internazionale e dalle imprese. “Credo che le dimissioni del presidente non influenzino la nostra politica estera, né le nostre politiche di sviluppo economico. Se guardate alla situazione in Vietnam, vedrete che abbiamo una dirigenza collettiva, una politica estera e una politica economica decise a livello collettivo”, ha spiegato il capo della diplomazia di Hanoi. Son ha fatto riferimento, in particolare, ai piani quinquennali redatti dal Partito comunista in occasione dei congressi. “Credo che se una o due figure della leadership cambiano, la situazione resta la stessa”, ha osservato. (segue) (Was)