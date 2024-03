Vietnam: ministro Esteri Son, dimissioni presidente non cambiano politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri Son ha incontrato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, per il primo colloquio nel quadro dell’accordo di partenariato strategico comprensivo (Csp) siglato tra i due Paesi. Le parti, riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa, hanno ribadito “la forza” dei rapporti bilaterali, riconoscendo che sono stati fatti ulteriori progressi dalla visita ad Hanoi del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lo scorso settembre. Il colloquio si è incentrato sulle opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale in comparti come quello dei semiconduttori, dell’istruzione, della cultura, della sicurezza e dei diritti umani. Le parti hanno ribadito il rispettivo impegno alla stabilità e alla sicurezza della regione indopacifica e nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Was)