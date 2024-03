Venezuela: Rosales si candida a presidente, pronto a guidare la più grande ribellione col voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Annuncio "al mondo e al Venezuela che mi preparo a guidare la più grande ribellione col voto in Venezuela". Così il leader di Un Nuovo Tempo, Manuel Rosales, ha presentato in conferenza stampa la sua candidatura ufficiale alle presidenziali del 28 luglio. Una corsa iniziata tra mille difficoltà e polemiche, grazie a una iscrizione effettuata all'ultimo minuto utile e dopo che la candidata prescelta dalle principali opposizioni, Corina Yoris, non era stata ammessa al voto. "Sono stati molti gli ostacoli e le difficoltà poste in questo tortuoso cammino", ha detto Rosales sottolineando l'intenzione di voler "cambiare tutto" solo tramite le elezioni. "Abbiamo due possibilità: votare per cambiare o lasciare che il Venezuela caschi a pezzi. Votare per il progresso o per la povertà, per il futuro e per le nuove generazioni o limitarci a criticare e a negare un cambio che se non costruiamo non arriverà", ha detto Rosales, il cui ingresso nella competizione, dopo l'esclusione di Yoris, ha suscitato un forte dibattito nel fronte anti-governativo- "ieri fino all'ultimo abbiamo cercato di iscrivere la candidata che era stata scelta. Mancavano pochi minuti, e dovevo decidere se tornarmene a casa o mettermi in gioco dinanzi al Venezuela. E ora sono qui. Non vengo a sostituire a nessuno, a togliere la leadership a nessuno, vengo con le braccia aperte per costruire il futuro". (segue) (Vec)