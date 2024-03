Venezuela: Rosales si candida a presidente, pronto a guidare la più grande ribellione col voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati "25 anni di sofferenze, di dolore profondo. Tutti i venezuelani portano una ferita nell'anima e nel corpo. Per questa lotta ho passato sei anni in esilio, in arresto, inabilitato", ha detto Rosales ricordando il momento più duo della sua contestazione ai governi "chavisti". "Le mie parole di riconoscimento vanno a Maria Corina Machado", la vincitrice delle primarie, cui è stata negata la possibilità di presentarsi alle elezioni in base a una discussa sentenza di "inabilitazione". Una "lottatrice" che "ha dovuto affrontare un duro percorso. E non solo a lei ma anche alla sua squadra di lavoro", compresi i collaboratori arrestati negli ultimi giorni. "Lotterò per la loro liberazione", ha detto Rosales estendendo parole "di apprezzamento per la dottoressa Corina Yoris". (segue) (Vec)