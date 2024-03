Decreto Olimpiadi 2026: Bonelli (Avs), disastro ha nome e cognome, Matteo Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il disastro ambientale, sociale ed economico della pista da bob a Cortina ha un nome e cognome: Matteo Salvini. E non è da meno il silenzio della Premier Giorgia Meloni che nulla dice e nulla fa su una spesa di 120 milioni di euro di soldi degli italiani, che potevano essere utilizzati per esempio per riqualificare lo sport nelle periferie del Paese". Lo ha dichiarato, in Aula alla Camera, Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde, annunciando il voto contrario del gruppo di Alleanza verdi e sinistra al decreto Milano-Cortina. (segue) (Rin)