Agroalimentare: riconosciuti nuovi prodotti tradizionali, sale a 472 il paniere del Lazio

Il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), ha aggiornato l'elenco nazionale dei Prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio (Pat). Altre nove eccellenze vanno ad arricchire il paniere regionale delle produzioni tradizionali che contraddistinguono, ormai da tempo, l'agricoltura e la gastronomia di alcuni territori del Lazio. Secondo l'attuale normativa, per essere riconosciuto Pat, un prodotto deve necessariamente essere caratterizzato, da "metodi di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidati nel tempo, omogenei per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali" per un periodo non inferiore ai venticinque anni. "I Pat – dichiara l'Assessore Regionale all'Agricoltura Giancarlo Righini – rappresentano una ricchezza e una risorsa importante. Hanno la capacità di attrarre turismo e legare alle tradizioni gli abitanti di quei luoghi, per questo la Regione Lazio, attraverso Arsial, si occupa da oltre un ventennio, di accompagnare i soggetti pubblici o privati che propongono una candidatura, nel percorso che si conclude con il riconoscimento e di aggiornare la sezione dedicata al Lazio dell'elenco nazionale dei Pat".