Unicredit: si aggiudica premio Abi per innovazione nei Servizi bancari 2024 con “Unicredit University”

- Unicredit è orgogliosa di annunciare che il suo progetto innovativo, Unicredit University, è stato insignito del prestigioso Premio Abi per l'Innovazione nei Servizi Bancari - Edizione 2024. Questo riconoscimento – si legge in una nota – sottolinea l'impegno costante di UniCredit nell'elevare gli standard dell'industria bancaria attraverso l'innovazione e lo sviluppo delle competenze. Unicredit University rappresenta un'iniziativa pionieristica nel settore bancario, mirata a offrire la migliore formazione professionale a tutti i dipendenti del Gruppo. Questo programma innovativo supporta i dipendenti attraverso un approccio comune e trasparente nel loro percorso di formazione e sviluppo professionale attraverso un’offerta personalizzata, per costruire un team all'avanguardia, pronto ad affrontare le sfide del futuro. Il progetto Unicredit University, parte di un Global Learning & Development framework, nasce con un progetto pilota lanciato nel 2022 in Italia, costruendo un modello di formazione che ha l’obiettivo di allenare tutti i talenti delle persone attraverso il ritorno alla formazione in presenza e la riapertura dei sette centri territoriali di formazione di Unicredit in Italia. (segue) (Com)