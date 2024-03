Unicredit: si aggiudica premio Abi per innovazione nei Servizi bancari 2024 con “Unicredit University” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel biennio 2022-2023 la Unicredit University ha erogato oltre due milioni di ore di formazione e consentito l’accesso alla formazione in presenza ad oltre 10 mila colleghi. L’iniziativa è stata parallelamente estesa e sviluppata a beneficio di tutti i colleghi Unicredit attraverso la nascita di diverse Universities nei 13 Paesi del Gruppo, consentendo un approccio su misura all’apprendimento e allo sviluppo di competenze professionali per ciascun area di business e funzione aziendale. Il progetto ad oggi garantisce gli strumenti di cui hanno bisogno i dipendenti per avere successo, in classroom virtuali e fisiche, attraverso un evoluto ed innovativo sistema di digital learning con accesso a oltre 70 mila contenuti formativi, iniziative di peer to peer learning concentrandosi sull’upskilling e il reskilling delle capacità richieste per il futuro. La Unicredit University desidera rappresentare un segno tangibile del nostro impegno a sprigionare il potenziale delle nostre persone supportarle nella realizzazione quotidiana del nostro Purpose, quello di fornire alle comunità le leve per il progresso. E’ inoltre l’impegno del Gruppo UniCredit alle proprie persone di fornire opportunità di sviluppo, formazione e crescita, diffondendo una cultura di apprendimento continuo con l’obiettivo di “Unlock a better tomorrow”. (segue) (Com)