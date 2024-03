Unicredit: si aggiudica premio Abi per innovazione nei Servizi bancari 2024 con “Unicredit University” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Premio Abi per l'innovazione nei Servizi Bancari si pone l'obiettivo di inserire il mondo bancario nel percorso per la promozione dell'innovazione nei servizi e contribuire al miglioramento dell'immagine del settore rappresentando progetti e servizi innovativi. Le valutazioni delle candidature sono state svolte da un comitato scientifico composto da autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale, istituzionale e accademico che ha effettuato la pre-valutazione dei progetti selezionati e ha dato seguito alla formazione delle graduatorie su criteri di merito quali: qualità dell'innovazione; concretezza e utilità dell'iniziativa dal punto di vista degli utenti coinvolti; risultati ottenuti/obiettivi previsti; innovatività delle metodologie di progettazione impiegate; positive ricadute sull'industria bancaria e sul contesto socio/ambientale. Le graduatorie così formate sono state sottoposte alla Giuria per l'assegnazione dei riconoscimenti previsti dal Premio. La Giuria ha determinato in completa autonomia la classifica finale. (Com)