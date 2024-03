Slovacchia: premier Fico, Korcok è un guerrafondaio, Pellegrini conosce il valore della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ministro degli Esteri slovacco Ivan Korcok è “un guerrafondaio”. Lo ha detto il premier slovacco, Robert Fico, che alle elezioni presidenziali sostiene l’avversario di Korcok, il presidente del Consiglio nazionale Peter Pellegrini. “La questione è se il capo dello Stato sarà un guerrafondaio come Korcok, che sosterrà senza esitazione qualsiasi cosa l’Occidente gli dica di fare, anche trascinare la Slovacchia in guerra, o il moderato Peter Pellegrini, che conosce il valore della pace”, ha dichiarato Fico in un video pubblicato sui social network. Korcok ha ottenuto il 42,51 per cento dei voti al primo turno delle presidenziali sabato scorso. Pellegrini ha conquistato il 37,02 per cento. I due si sfideranno al ballottaggio del 6 aprile prossimo. (Vap)