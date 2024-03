Decreto Olimpiadi 2026: Del Barba (Iv), nessuna idea per sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi di Italia viva non offriremo alibi alla maggioranza, opponendo un pregiudiziale ostruzionismo alle scelte bizzarre contenute in questo decreto: ci asterremo". Lo ha detto Mauro Del Barba, deputato di Italia viva, nel corso della dichiarazione di voto, nell'Aula della Camera, sul decreto legge Milano-Cortina. "Le Olimpiadi invernali e le Paralimpiadi rappresentano un'opportunità offerta al Paese di sostenere la montagna e il turismo alpino, dunque una zona del Paese e un settore che più di altre soffre gli effetti del cambiamento climatico - ha aggiunto il parlamentare -. Eppure, il decreto si limita a declinare questo sostegno in parole e alcune opere infrastrutturali, ma non in idee che vadano in direzione di uno sviluppo sostenibile". (segue) (Rin)