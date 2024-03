Auto: Lancellotti (Bosch), non seguiamo trend propagandistici, focus su neutralità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riguardo le varie tipologie di carburante per le auto, "il mio pensiero, come quello di Bosch, è sicuramente un approccio tecnologicamente neutro. Noi crediamo nella tecnologia al servizio della mobilità e di conseguenza siamo attivi su tutte le varie forme di propulsione, dall'endotermico al fuel cell idrogeno e ovviamente senza dimenticare quello che è il comparto dell'elettrificazione. Quindi, sicuramente la parola chiave per noi è neutralità tecnologica ed è qualcosa in cui l'azienda crede fortemente, quindi rinforziamo in modo importante questo concetto. Non vogliamo seguire dei trend propagandistici intorno ai contenuti tecnologici, ma vogliamo seguire l'approccio ingegneristico della tecnologia all'interno delle automobili". Lo ha detto Giulio Lancellotti, Managing Director Global Software e Services di Bosch, a margine del Forum Automotive in corso a Milano. Lancellotti si dice positivo al di là del 2035, “non importa l'anno, cerchiamo di mantenere sempre il focus su quella che è la parte che sta più a cuore al gruppo, che è quello appunto della tecnologia, indipendentemente da quello che sarà l'orizzonte temporale, e cerchiamo di tenere lo sguardo fisso su quello” ha concluso. (Rem)