Italia-Cina: il giornalista Rampini conduce seminario dedicato a Marco Polo a Hong Kong

- In occasione del 700mo anniversario della scomparsa di Marco Polo, il giornalista e scrittore Federico Rampini conduce il seminario "Marco Polo 700 years after: his legacy in Italian and Western History. How an Italian merchant and traveler from Venice shaped the vision of China in his time and beyond", presso la City University di Hong Kong. Lo si apprende da un comunicato. L'evento è organizzato dall'ambasciata d'Italia a Pechino, dall'Istituto italiano di cultura di Pechino, dal consolato generale e dall'Istituto italiano di cultura a Hong Kong e si inserisce nella programmazione delle celebrazioni dell'anniversario poliano. Durante la conferenza, Federico Rampini ha analizzato l'immagine della Cina nel tempo, l'importanza dell'originaria Via della seta e il suo impatto economico e culturale sul mondo occidentale, nonché la narrazione della Cina in Europa dopo i viaggi di Marco Polo e la rivelazione di un Nuovo mondo. Quella di Hong Kong è la prima tappa di un ciclo di conferenze dedicate alla storica figura dell'esploratore veneziano, che nei prossimi giorni porterà lo scrittore italiano a Canton, Pechino e Shanghai. (Com)