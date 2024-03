Povertà: Magni (Avs), Meloni riferisca su dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Istat ha registrato il record storico dei poveri assoluti in Italia. Nel 2023, le famiglie in povertà assoluta sono l'8,5 per cento pari a circa 5,7 milioni di persone. Dati drammatici. La cancellazione del reddito di cittadinanza fatta dal governo, unico strumento contro la povertà, ha lasciato soli milioni di persone. La povertà è un grosso problema che va affrontato seriamente", ha detto in Aula a palazzo Madama il senatore dell'Alleanza verdi e sinistra, Tino Magni. "Sempre l'Istat ci dice che la povertà assoluta anche al Nord è in aumento e cresce anche tra le famiglie con una persona di riferimento occupata. Alleanza Verdi e Sinistra chiede un'Informativa urgente della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in relazione ai dati allarmanti sulla povertà pubblicati ieri dall'Istat", ha concluso.(Rin)