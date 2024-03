Imprese: nasce a Milano la nuova società tra avvocati Agnoli law firm (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo pertanto fiduciosi che questa partnership ci consentirà di offrire soluzioni innovative e soprattutto di offrire alla nostra ampia e variegata clientela i nostri servizi specializzati con un focus particolare sulle operazioni di M and A, private equity e project development che interessano, a vario titolo, tutti i settori in cui siamo presenti e tutte le professionalità di cui disponiamo", ha concluso Agnoli. Gli altri soci dello studio legale sono: Gianemilio Genovesi e Aldo Bruzzone, già titolari dello studio Bruzzone Genovesi più volte premiato da Il Sole 24 Ore, Lorenzo de Rossi, esperto di private equity e con esperienze in Norton Rose e Deloitte Legal, Francesco Casale, docente di diritto commerciale nelle università di Camerino e di Roma Tor Vergata, Francesco Amendolito, docente di diritto del lavoro e più volte premiato nel settore Labour, Francesco Marascio e Stefano Genovese, esperti in contrattualistica pubblica, project finance e concessioni. (Com)