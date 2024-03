Auto: Lancellotti (Bosch), su nuove tecnologie e servizi può fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di ricarica che “abbiamo portato a bordo delle prime Maserati elettriche, la casa automobilistica sta iniziando a portare sul mercato. In generale ,sicuramente vediamo che questi contenuti stanno iniziando a popolare sempre di più le nostre strade, si può fare di più, quindi sicuramente vorremmo portare questo messaggio quest'anno, soprattutto per quello che riguarda la parte sperimentale di nuove tecnologie e di nuovi servizi”. Lo ha detto Giulio Lancellotti, Managing Director Global Software e Services di Bosch, a margine del Forum Automotive in corso a Milano, aggiungendo che “ tanti dei servizi che noi portiamo sul mercato sono già in serie”. Il Gruppo Bosch quest'anno “porta al Forum Automotive, come nostra consuetudine, contenuti tecnologici, in particolare ci focalizzeremo sul software e sulla parte di servizi, quindi tutto quello che è stato il contributo a livello di contenuto tecnologico portato a bordo delle vetture negli ultimi anni” ha concluso. (Rem)