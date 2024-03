Camera: Trancassini (Fd'I), nasce società in house di Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo soddisfazione per l’approvazione a maggioranza, da parte dell’Ufficio di presidenza della Camera, degli atti relativi alla costituzione della nuova società in house di Montecitorio. In particolare sono state approvate delle delibere relative allo statuto, alla disciplina generale e le nomine di amministratore e Collegio sindacale. L’obiettivo è quello di migliorare l’efficienza dei servizi, innalzare le garanzie retributive dei lavoratori e ottimizzare le risorse a disposizione; risultati che sarà possibile raggiungere sulla base degli esiti della istruttoria svolta anche con il supporto di una specifica consulenza tecnica da parte di primaria società del settore”. Lo dichiara, in una nota, il Questore anziano della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini. (segue) (Com)