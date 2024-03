Porti Autorità sistema portuale lancia indagine pubblica su riqualificazione waterfront Venezia e Chioggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto – ha concluso - procede con le fasi di definizione degli scenari, con ulteriori incontri, con l'obiettivo di mantenere per giugno la presentazione delle soluzioni progettuali". Rispetto al porto di Venezia, chi fino ad ora ha partecipato all'indagine, il 49 per cento del campione, "usa l'area del waterfront di Venezia perché ci lavora, il 21 per cento per svago e per sport, il 13 per cento per attraversamento, il 7 per cento per lo studio e il 6 per cento per il parcheggio, solo il 4 per non la usa. Oltre la metà di questi, il 55 per cento di chi ha contribuito, la raggiunge a piedi". I partecipanti hanno inoltre chiesto l'opportunità di dare più priorità "alle funzioni portuali che riguardano i centri di ricerca e sviluppo e di formazione marittima, ma anche per attività produttive e spazi per lo scambio intermodale terra-acqua". (segue) (Rev)