Porti Autorità sistema portuale lancia indagine pubblica su riqualificazione waterfront Venezia e Chioggia (3)

- Rispetto alla mobilità dei waterfront, i partecipanti hanno messo luce sul tema dell'accessibilità pedonale e della rete ciclabile e park bici insieme al trasporto pubblico di navigazione. A questo si aggiungono diversi temi sulla sostenibilità come l'aggiunta di zone verdi e alberi, impianti di alimentazione elettrica/idrogeno per navigli. Nello studio di fattibilità verrà considerato il tema della realizzazione di un parcheggio a raso o multipiano per soddisfare il bisogno dei residenti". Le stesse questioni sono state poste anche per il waterfront di Chioggia: il luogo, come riportato dagli intervistati, "si raggiunge per quasi l'80 per cento con un mezzo privato, auto o moto. Solo il 10 per cento di chi ha risposto, oggi utilizza questo sito per sport e svago, ma tra le priorità per il disegno della mobilità si chiede la pedonalizzazione con percorsi dedicati e nuove connessioni ciclabili". (Rev)