Stellantis: Appendino (M5s), colpo di grazia a Mirafiori, governo intervenga

- Oggi Stellantis ha siglato con alcuni sindacati un accordo per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori. “Questo colpo di grazia a Mirafiori rende ancor più palese il distacco dalla realtà delle parole di Tavares di pochi giorni fa sulla presenza di Stellantis in Italia: a forza di uscite anticipate, ricorso sistematico agli ammortizzatori sociali e mancate assunzioni stanno uccidendo non solo Mirafiori ma l'intero territorio. Così in una nota la vicepresidente M5s, Chiara Appendino. “Il governo deve intervenire immediatamente", aggiunge. (Rin)