Fine vita: De Cristofaro (Avs), grave assenza governo

- "In Italia manca una legge sul fine vita. Un vuoto legislativo che è diventato una voragine dopo la sentenza della Corte costituzionale del 2019", ricorda in una nota il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "Vuoto che ha costretto alcune Regioni a provare a legiferare autonomamente anche in assenza di una legge nazionale. Su questo tema è intervenuto anche il presidente della Corte costituzionale Barbera sollecitando il Parlamento ad approvare al più presto una legge. Per colmare questo vuoto oggi si sarebbero dovute incardinare al Senato le proposte sul fine vita, tra cui quella di Avs. Ma l'assenza del governo in Commissione ha impedito la calendarizzazione dei disegni di legge presentati. Una cosa grave che rischia di affossare un dibattito su una legge più che mai necessaria", conclude.(Rin)