Gaza: presidente Colombia Petro, se Israele non rispetta risoluzione Onu interromperemo relazioni

- Se Israele non rispetterà la risoluzione Onu sul cessate il fuoco nei territori palestinesi, "la Colombia interromperà le relazioni diplomatiche". Lo ha scritto il presidente colombiano, Gustavo Petro, su X. Non si tratta della prima volta che il leader sudamericano si esprime con toni simili su Israele. Già lo scorso ottobre aveva ribadito la contrarietà del Paese a ogni forma di "genocidio" dicendosi pronto - se serve - a interrompere le relazioni con Israele. "Se occorre sospendere le relazioni estere con Israele le sospenderemo. Non appoggiamo genocidi", ha detto. (segue) (Mec)