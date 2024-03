Gaza: relatrice speciale Onu Albanese, "sganciato esplosivo equivalente a due bombe nucleari "

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono basi ragionevoli per pensare che Israele stia commettendo un genocidio nella Striscia di Gaza, dove è stato sganciato esplosivo "equivalente a due bombe nucleari" . Lo ha affermato la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi, Francesca Albanese, in un rapporto pubblicato ieri, aggiungendo che ci sono chiare indicazioni che lo Stato ebraico ha violato tre dei cinque atti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio. "La natura schiacciante e la scala dell'assalto di Israele a Gaza e le condizioni di vita distruttive che ha inflitto rivelano l'intento di distruggere fisicamente i palestinesi come gruppo", ha affermato Albanese. La relatrice speciale ha ricordato che “più del 70 per cento delle morti registrate sono state donne e minori e Israele non è riuscito a dimostrare che il restante 30 per cento - maschi adulti - fossero combattenti attivi del (movimento islamista palestinese) Hamas”. (segue) (Res)