Lombardia: Caruso, calendario di eventi per celebrare gioiello d'arte di Trescore Balneario (Bg)

- Due mostre per celebrare i 500 anni dalla realizzazione della Cappella Suardi ad opera di Lorenzo Lotto. Le iniziative sono state presentate questa mattina in conferenza stampa a Palazzo Pirelli dall'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, insieme al sindaco di Trescore Balneario Danny Benedetti e al consigliere regionale Michele Schiavi. Le esposizioni verranno inaugurate l'8 aprile a Trescore Balneario. "Con questi eventi, patrocinati da Regione Lombardia - ha dichiarato l'assessore Caruso - celebriamo l'opera di uno dei massimi esponenti del Rinascimento italiano che nella nostra regione, e in particolare a Bergamo, ha trovato la sua seconda patria artistica. La Lombardia ha saputo accogliere e preservare le opere di Lorenzo Lotto, custodendole come tesori preziosi. Il ciclo di affreschi della Cappella Suardi ancora oggi, cinque secoli dopo la sua realizzazione, continua a incantare e a ispirare per la sua bellezza e la freschezza dei toni e dei colori. Questa chiesetta è un gioiello d'arte, un'opera unica che rappresenta un patrimonio inestimabile e un capolavoro assolutamente da ammirare". (segue) (Com)