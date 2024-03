Veneto: Autorità sistema portuale lancia indagine pubblica su riqualificazione waterfront Venezia e Chioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità di sistema portuale, nell'ambito della definizione del masterplan per i waterfront di Venezia e Chioggia, ha lanciato un'indagine pubblica per raccogliere dai residenti e i cittadini risposte sul futuro delle aree porto/città. Fra le interviste è emerso che, come riporta una nota, "il waterfront è una ricchezza in termini di spazi e di legami forti con la città di Venezia e per il 68 per cento dei partecipanti all'indagine (il 65 per cento abitanti nel centro storico, per il 75 per cento tra i 31 e 59 anni di età) è quell'ambito che può portare il capoluogo veneto 'oltre il turismo'". "I risultati della nostra indagine rientrano in un più ampio percorso di ascolto della cittadinanza e degli stakeholder, che contribuisce a dare input ai progettisti incaricati - ha dichiarato Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell'Autorità di sistema portuale - per intraprendere un percorso consapevole anche delle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli operatori che vivono e lavorano sui nostri waterfront. Il progetto - ha concluso - procede con le fasi di definizione degli scenari, con ulteriori incontri, con l'obiettivo di mantenere per giugno la presentazione delle soluzioni progettuali". (segue) (Rev)