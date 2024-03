Veneto: Autorità sistema portuale lancia indagine pubblica su riqualificazione waterfront Venezia e Chioggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al porto di Venezia, chi fino ad ora ha partecipato all'indagine, il 49 per cento del campione, "usa l'area del waterfront di Venezia perché ci lavora, il 21 per cento per svago e per sport, il 13 per cento per attraversamento, il 7 per cento per lo studio e il 6 per cento per il parcheggio, solo il 4 per non la usa. Oltre la metà di questi, il 55 per cento di chi ha contribuito, la raggiunge a piedi". I partecipanti hanno inoltre chiesto l'opportunità di dare più priorità "alle funzioni portuali che riguardano i centri di ricerca e sviluppo e di formazione marittima, ma anche per attività produttive e spazi per lo scambio intermodale terra-acqua". Rispetto alla mobilità dei waterfront, i partecipanti hanno messo luce sul tema dell'accessibilità pedonale e della rete ciclabile e park bici insieme al trasporto pubblico di navigazione. A questo si aggiungono diversi temi sulla sostenibilità come l'aggiunta di zone verdi e alberi, impianti di alimentazione elettrica/idrogeno per navigli. Come riportato nella nota, "nello studio di fattibilità verrà considerato il tema della realizzazione di un parcheggio a raso o multipiano per soddisfare il bisogno dei residenti". Le stesse questioni sono state poste anche per il waterfront di Chioggia: il luogo, come riportato dagli intervistati, "si raggiunge per quasi l'80 per cento con un mezzo privato, auto o moto. Solo il 10 per cento di chi ha risposto, oggi utilizza questo sito per sport e svago, ma tra le priorità per il disegno della mobilità si chiede la pedonalizzazione con percorsi dedicati e nuove connessioni ciclabili". (Rev)