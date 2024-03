Somalia: riforma costituzionale, in centinaia a Mogadiscio per sostenere il disegno di legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone hanno manifestato a Mogadiscio a favore delle proposte di modifica costituzionale sostenute dal governo federale del presidente Hassan Sheikh Mohamud, un testo che è stato invece criticato da alcune autorità regionali. Lo riferisce “Garowe online”, ricordando che il presidente spinge per adottare un sistema presidenziale con suffragio universale. Lo scorso 25 gennaio, il Parlamento somalo ha approvato all'unanimità una risoluzione sulle norme procedurali da seguire per attuare le modifiche alla Costituzione, intervento che ha aperto la strada a un possibile referendum sulla riforma del sistema politico del Paese. Il Consiglio consultivo nazionale (Ncc) ha inoltre concordato modifiche costituzionali che vedranno l'abolizione del premierato e la successiva adozione del sistema presidenziale, in cui a ogni candidato sarà richiesto di avere un "compagno di corsa" (il cosiddetto ticket presidenziale). Le modifiche hanno provocato un forte dibattito nel Paese. Fra i detrattori c'è anche l'ex presidente Mohamed Abdullahi Farmajo, rientrato di recente a Mogadiscio dal Qatar, dove vive, proprio per seguire gli sviluppi del dibattito. (segue) (Res)