Somalia: riforma costituzionale, in centinaia a Mogadiscio per sostenere il disegno di legge (2)

- La risoluzione adottata a gennaio dal parlamento somalo con 201 voti favorevoli, delinea le fasi e i requisiti per la modifica della costituzione provvisoria, adottata nel 2012. La risoluzione afferma che la Costituzione rimarrà provvisoria fino a quando l'esito dei colloqui in corso tra il governo federale e le "regioni settentrionali" della Somalia (così il governo federale chiama l'autoproclamata Repubblica del Somaliland e la regione semi-autonoma del Puntland) non sarà incorporato nella Carta e fino a quando non si terrà un referendum con la partecipazione di tutti i cittadini somali. Il presidente Hassan Sheikh Mohamud sta spingendo affinché i cambiamenti vengano apportati prima del prossimo ciclo elettorale, che inizierà nel 2027, ma ad esempio Farmajo ha definito il disegno di legge “una mossa che potrebbe riportare la nazione del Corno d’Africa nell’era dell’autocrazia”. (Res)