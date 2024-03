Algeria: ministro Esteri ribadisce l’impegno del suo Paese “a favore della causa palestinese”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Ahmed Attaf, ha ribadito "l'impegno costante” del suo Paese “a favore della causa palestinese”. Durante una conferenza stampa tenuta oggi ad Algeri dopo l’ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che, per la prima volta, ha chiesto un cessate il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Attaf ha delineato gli sforzi in corso per promuovere iniziative diplomatiche e incoraggiare la ricerca di una soluzione politica per la questione palestinese, dopo anni di abbandono e marginalizzazione. Il capo della diplomazia algerina ha insistito sulla necessità di promuovere la legittimità internazionale, sia nei suoi aspetti testuali che concettuali, per rilanciare il processo di pace in Medio Oriente e raggiungere una soluzione duratura. Inoltre, il ministro ha evidenziato la determinazione dell'Algeria – che siede al Consiglio di sicurezza dell’Onu in qualità di membro non permanente - nel perseguire “la criminalizzazione dell'occupazione” dei Territori palestinesi da parte di Israele. Attaf ha confermato “il sostegno continuo dell'Algeria alla creazione di uno Stato palestinese con i confini del 1967, con Gerusalemme come capitale”. Il ministro ha sottolineato che “l'Algeria rimane indipendente nelle sue decisioni e scelte, fedele alla sua diplomazia che considera la difesa delle cause giuste un pilastro fondamentale”. (Ala)