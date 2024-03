Usa-Vietnam: visita ministro Esteri Bui Thanh Son, colloqui con Sullivan e amministratrice Usaid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Vietnam, Bui Thanh Son, ha incontrato separatamente, ieri a Washington, il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, e l’amministratrice dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid), Samantha Power. Lo riferisce il portale del governo vietnamita. Sullivan ha assicurato che gli Usa continueranno ad assistere il Vietnam, con cui hanno un partenariato strategico al quale attribuiscono importanza, nello sviluppo tecnologico, nella transizione energetica, nell’adattamento al cambiamento climatico e nella risoluzione delle conseguenze della guerra. Bui, a sua volta, ha fatto presente che Hanoi considera Washington un partner importante e ha espresso soddisfazione per i risultati concreti della cooperazione bilaterale. Durante l’incontro con Power, le parti si sono impegnate a coordinarsi nell’approvazione e nell’attuazione di progetti in aree tradizionali, come la sanità e il sostegno ai disabili e alle vittime di guerra, e in nuovi settori come la formazione di risorse umane di alta qualità, la risposta al cambiamento climatico e la conversione energetica. (segue) (Fim)