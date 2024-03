Veneto: vicepresidente, Ipa importante strumento governance per strategie sviluppo territorio condivise

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, nella sua ultima seduta, ha stanziato 400 mila euro per l'assegnazione di contributi alle Ipa, Intese programmatiche d'area, da utilizzare per la progettazione di interventi strategici per l'anno 2024 e per la copertura delle spese di progettualità e funzionamento delle stesse. "Prosegue l'impegno assunto dalla Regione per sostenere lo sviluppo e la promozione economico-sociale delle aree territoriali afferenti a ciascuna Ipa - ha commentato Elisa De Berti, vicepresidente regionale -. Con tale provvedimento intendiamo confermare ed incentivare il ruolo delle Ipa quali organismi consolidati, attorno ai quali gli attori strategici dello sviluppo, pubblici e privati, di un territorio caratterizzato da un elevato grado di omogeneità dal punto di vista socio-economico e delle necessità di intervento, hanno l'opportunità di operare, partecipando, attraverso il metodo della concertazione, alla programmazione regionale. Il bando sarà pubblicato sul Bur venerdì 29 marzo. In base ai punteggi e criteri stabiliti dal bando, - ha proseguito l'assessore regionale al Bilancio e agli Enti Locali, Francesco Calzavara - verrà stilata una graduatoria e i contributi verranno concessi, fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascuna Ipa, mediante scorrimento, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Verranno premiate quelle IPA che hanno dato avvio alle progettualità indicate nei documenti di programmazione con personale dedicato; verranno valutati anche l'acquisizione della personalità giuridica e il numero di aderenti. Le domande di contributo vanno presentate entro il 15 maggio", ha concluso. (Rev)