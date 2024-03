Parlamento: Mazzetti (FI) eletta segretaria commissione Semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Accolgo questa nomina con profonda gratitudine e con la certezza di impegnarmi al massimo, come ho sempre fatto in questi anni in Parlamento, per portare avanti concretamente le istanze della semplificazione, dello Stato minimo e vicino al cittadino, del riordino normativo, del taglio alla burocrazia inutile, nell'interesse del cittadino e dell'impresa ma anche nell'interesse della Pubblica amministrazione stessa. Sono profondamente riconoscente ai colleghi che mi hanno indicato come segretaria. Voglio ringraziare sentitamente anche il presidente del gruppo di Forza Italia, Paolo Barelli, che mi ha sempre supportato e sostenuto. Un augurio di buon lavoro al Presidente e ai colleghi: mettiamoci subito al lavoro". Lo comunica l'onorevole Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, eletta oggi segretaria della commissione bicamerale per la Semplificazione. (Com)