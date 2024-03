Mobilità: Pressi (A2A e-Mobility), a Milano 4 mila City Plug nei prossimi due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano “è una delle città nelle quali inizieremo con quattro mila punti di ricarica di questo tipo nei prossimi due anni. Abbiamo già iniziato con cinque localizzazioni proprio a Milano dove si può provare” l’infrastruttura. “Siamo presenti in 18 regioni su 20 e vogliamo coprire tutte le regioni quest'anno”. Lo ha detto Fabio Pressi, amministratore delegato di A2A e-Mobility, a margine del panel “Il sistema auto e la battaglia per l’ambiente. L’unione fa la forza”, nell’ambito del Forum Automotive in corso a Milano, commentando il progetto delle City Plug avviato in particolare nel capoluogo lombardo. “Sono delle infrastrutture, che io definisco delle ciabatte perché sono 7 colonnine, 14 posti alti che addirittura regolano la potenza in base al numero di auto che sono collegate. La ricarica può essere fatta di notte. Non c'è più la necessità di dover togliere l'auto quando è finita la ricarica” ha spiegato Pressi. In Italia “abbiamo un piano più importante di oltre 20 mila colonnine al 2030 con 300 milioni di euro in investimento per coprire il territorio nazionale. Il piano nazionale sta andando avanti, abbiamo due mila colonnine distribuite su tutto il territorio nazionale, quindi non solo in Lombardia ma anche in quasi tutte le regioni” ha concluso. (Rem)