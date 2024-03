Milano: Abi, assegnati i “Premi per l’innovazione nei servizi bancari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le soluzioni e le idee più innovative e tecnologicamente avanzate che meglio rispondono alle esigenze della clientela e all'evoluzione dei mercati, realizzate dalle banche operanti in Italia, sono state premiate oggi a Milano nel corso del Forum ABI Lab 2024. Alla quattordicesima edizione del "Premio ABI per l'innovazione nei servizi bancari", che si inserisce nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione ("Premio dei Premi"), hanno partecipato 21 primarie organizzazioni bancarie con 65 progetti. (segue) (Com)